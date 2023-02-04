Николаев получил 5 млн евро от Дании: на что пошли средства
Партнеры из Дании передали Николаеву 5 млн евро на преодоление последствий обстрелов критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Николаевского городского совета.
В публикации говорится, что эти средства направляются на восстановление систем водоснабжения и отопления, мобильных котельных, строительных материалов и "все, что нужно, чтобы город выжил в условиях зимы".
По словам городского головы Александра Сенкевича, датские партнеры помогают также и решать другие неотложные потребности, например, по поддержанию стабильной работы городского хозяйства в военное время.
Напомним, что правительство Дании хочет выкупить у Германии списанные танки Leopard 1A5, отремонтировать и передать на нужды украинских защитников.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Дания не исключает возможности передачи Украине танков.
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