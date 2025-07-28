Миколаїв на дві доби може залишитися без води: мер назвав причину

Проблеми з водопостачанням у Миколаєві

Нагадаємо, після російського обстрілу 12 квітня 2022 року було пошкоджено магістральний водогін Дніпро-Миколаїв, що призвело до зупинки централізованого водопостачання. Відтоді місто отримує технічну воду з річки Інгулець, а з травня 2022 року - з Південного Бугу.

Окрім цього, Миколаїв, який знаходиться у відносній близькості від лінії фронту, періодично зазнає обстрілів. У місті часто вимикають електроенергію, що ускладнює роботу свердловин і подачу води населенню.

У середині липня в Миколаєві сталася аварія на об’єкті водопостачання. Спостерігалися перебої з водою.

У зв'язку з проблемами з водопостачанням у Миколаєві навіть тимчасово закривали дитсадки.

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