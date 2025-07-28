Миколаїв на дві доби може залишитися без води: мер назвав причину

У Миколаєві буде відсутнє водопостачання два дні поспіль. Воду відключать з 8 години ранку 29 липня до 20 години 30 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
"Для виконання робіт по заміні насосного обладнання в інфраструктурі водомереж міста орієнтовно з 08.00 29.07 по 20.00 30.07 буде припинено водопостачання в Миколаєві", - йдеться у повідомленні.
Місцевих жителів закликають зробити запас води щонайменше на дві доби, як це рекомендовано на час дії воєнного стану.
"Перепрошуємо за незручності", - додав мер.
Нагадаємо, після російського обстрілу 12 квітня 2022 року було пошкоджено магістральний водогін Дніпро-Миколаїв, що призвело до зупинки централізованого водопостачання. Відтоді місто отримує технічну воду з річки Інгулець, а з травня 2022 року - з Південного Бугу.
Окрім цього, Миколаїв, який знаходиться у відносній близькості від лінії фронту, періодично зазнає обстрілів. У місті часто вимикають електроенергію, що ускладнює роботу свердловин і подачу води населенню.
У середині липня в Миколаєві сталася аварія на об’єкті водопостачання. Спостерігалися перебої з водою.
У зв'язку з проблемами з водопостачанням у Миколаєві навіть тимчасово закривали дитсадки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.