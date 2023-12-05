На Миколая майже без опадів, але пощастить не всім. Де чекати дощ та сніг завтра в Україні

Завтра, 6 грудня, на День Святого Миколая, в Україні буде практично без опадів. Хоча сніг і дощ все ж таки "проскочать" у трьох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Без опадів, лише у Житомирській та Вінницькій областях невеликий сніг, а в Одеській - невеликий дощ", - розповіли синоптики.
На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.
Температура повітря
вночі
вдень
У грудні 2023 року в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура буде на 1-1,5 градусів вищою за норму. Докладніше - у матеріалі.
Для довідки
День Святого Миколая 6 грудня
Україна перейшла на новий юліанський церковний календар і дати майже всіх свят зрушили на 13 днів назад. Зокрема, День Святого Миколая, який раніше відзначався 19 грудня, "переїхав" на 6-те. Те саме стосується і Різдва – 25 грудня замість 7 січня. Тобто тепер цикл свят розпочинається з 18 листопада та закінчується 7 січня.
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