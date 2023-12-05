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На Николая почти без осадков, но повезет не всем. Где ждать дождь и снег завтра в Украине

Фото: где ждать дождь и снег завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 6 декабря, в День Святого Николая, в Украине будет практически без осадков. Хотя снег и дождь все же "проскочат" в трех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Без осадков, только в Житомирской и Винницкой областях небольшой снег, а в Одесской - небольшой дождь", - рассказали синоптики.

На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

ночью

  • 3-8° мороза;
  • во Львовской, Черниговской и Сумской областях 6-11° мороза;
  • в Одесской области и в Крыму от 2° мороза до 3° тепла;

днем

  • от 3° мороза до 2° тепла;
  • в Закарпатье и крайнем юге страны 2-7° тепла.

Погода в Украине в декабре 2023 

В декабре 2023 года в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Средняя месячная температура будет на 1-1,5 градусов выше нормы. Подробнее - в материале.

Для справки

День Святого Николая 6 декабря

Украина перешла на новый юлианский церковный календарь, и даты почти всех праздников сдвинулись на 13 дней назад. В частности, День Святого Николая, который ранее отмечался 19 декабря, "переехал" на 6-е. То же касается и Рождества - 25 декабря вместо 7 января. То есть теперь цикл праздников начинается с 18 ноября и заканчивается 7 января. 

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