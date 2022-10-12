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У Миколаївській області чутно вибухи: оголошена повітряна тривога

Фото: У Миколаївській області чутно вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Миколаївській області вранці 12 жовтня пролунали вибухи. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Кореспонденти зазначають, що звуки було чутно близько 06:33 годині. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Наголошуємо, що місцеві мешканці повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

Нагадаємо, у Миколєві близько опівночі 12 жовтня приміли вибухи.

Також ми писали, що російські окупанти вночі 12 жовтня атакували Запоріжжя. Ворог завдав удару ракетами.

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Миколаївська областьВійна Росії проти України