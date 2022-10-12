У Миколаївській області чутно вибухи: оголошена повітряна тривога

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Кореспонденти зазначають, що звуки було чутно близько 06:33 годині. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Наголошуємо, що місцеві мешканці повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.