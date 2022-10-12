В Николаевской области слышны взрывы: объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Корреспонденты отмечают, что звуки были слышны около 06:33 часа. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.

Отмечаем, что местные жители должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.