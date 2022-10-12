В Николаевской области слышны взрывы: объявлена воздушная тревога
Фото: В Николаевской области слышны взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Николаевской области утром 12 октября раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Корреспонденты отмечают, что звуки были слышны около 06:33 часа. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.
Отмечаем, что местные жители должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.
Напомним, в Николае около полуночи 12 октября примели взрывы.
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