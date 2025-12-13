У Миколаєві внаслідок атаки РФ постраждали п'ятеро людей

Атака на Миколаїв 13 грудня

Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 грудня, Росія завдала наймасованішого удару по півдню України.

Зокрема, росіяни завдали удару по критичній та промисловій інфраструктурі Миколаївської області. Ворог атакував регіон ракетами та дронами.

Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. За словами міського голови Олександра Сенкевича, тривають відновлювальні роботи.

У Миколаєві через перебої з електроенергією громадський транспорт працює з обмеженнями.

Детальніше про нічну атаку - у матеріалі РБК-Україна.