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У Миколаєві зросла кількість постраждалих внаслідок нічного ракетного обстрілу

Фото: у Миколаєві вже понад 20 постраждалих через ракетний удар (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаєві зросла кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу ворога. Поранення отримали понад 20 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Станом на зараз кількість поранених зросла до 23. Люди продовжують звертатися до медичних закладів", - зазначив Кім.

В ніч на 15 жовтня російська армія атакувала Миколаїв зенітними ракетами С-300. За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни випустили сім ракет по місту.

 

Які наслідки атаки

Місцева влада повідомила, що внаслідок обстрілу у Миколаєві пошкоджений ресторанний комплекс, житлові будинки, інфраструктурний об'єкт, торгівельні павільйони, інші будівлі та автомобілі.

За даними ДСНС, одна людина загинула. Спочатку було відомо про 16 постраждалих, які отримали травми різного ступеня важкості.

Через ракетний удар у Миколаєві спалахнуло декілька сильних пожеж. Їх вдалося загасити. Рятувальники показали наслідки обстрілу міста.

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МиколаївВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниРакетна атака