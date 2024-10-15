В Николаеве возросло количество пострадавших в результате ночного ракетного обстрела

Какие последствия атаки

Местные власти сообщили, что в результате обстрела в Николаеве поврежден ресторанный комплекс, жилые дома, инфраструктурный объект, торговые павильоны, другие здания и автомобили.

По данным ГСЧС, один человек погиб. Первоначально было известно о 16 пострадавших, получивших травмы разной степени тяжести.

Из-за ракетного удара в Николаеве вспыхнуло несколько сильных пожаров. Их удалось потушить. Спасатели показали последствия обстрела города.

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