У Миколаєві зросла кількість поранених через ракетний удар

У Миколаєві внаслідок сьогоднішнього російського ракетного удару із використанням балістичного озброєння кількість поранених зросла до восьми людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївського міського голову Олександр Сєнкевича.
Перед тим були дані про шістьох поранених у місті.
"Про наслідки обстрілів. Наразі відомо про 8 поранених. Це все цивільні особи", - розповів мер в ефірі національного телемарафону.
Він уточнив, що були зафіксовані незначні пошкодження в 4 житлових будинках.
"Це переважно вибиті вікна в квартирах", - повідомив Сєнкевич.
Мер додав, що комунальні служби роблять обʼїзд території та фіксують пошкодження.
Раніше повідомлялося, що сьогодні вдень війська РФ задали по Миколаєву удар балістичним озброєнням. Перед ти в командуванні Повітряних сил України попередили про загрозу балістичного ураження в низці областей. Повітряна тривога, зокрема, була оголошена також у Миколаєві.
Начальник ОВА Віталій Кім розповів, що станом на пів на четверту було відомо про 6 поранених внаслідок ворожої атаки. Чиновник додав, що один з них був у важкому стані.
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