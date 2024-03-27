В Николаеве выросло количество раненых из-за ракетного удара

Перед этим были данные о шести раненых в городе.

"О последствиях обстрелов. Сейчас известно о 8 раненых. Это все гражданские лица", - рассказал мэр в эфире национального телемарафона.

Он уточнил, что были зафиксированы незначительные повреждения в четырех жилых домах.

"Это преимущественно выбитые окна в квартирах", - сообщил Сенкевич.

Мэр добавил, что коммунальные службы производят объезд территории и фиксируют повреждения.

Ракетный удар по Николаеву 27 марта

Ранее сообщалось, что сегодня днем войска РФ нанесли по Николаеву удар баллистическим вооружением. Перед в командовании Воздушных сил Украины предупредили об угрозе баллистического поражения в ряде областей. Воздушная тревога, в частности, была объявлена в Николаеве.

Начальник ОВА Виталий Ким рассказал, что по состоянию на полчетвертого было известно о 6 раненых в результате вражеской атаки. Чиновник добавил, что один из них был в тяжелом состоянии.