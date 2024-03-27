В Николаеве выросло количество раненых из-за ракетного удара

В Николаеве в результате сегодняшнего российского ракетного удара с использованием баллистического вооружения количество раненых возросло до восьми человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевского городского голову Александра Сенкевича.
Перед этим были данные о шести раненых в городе.
"О последствиях обстрелов. Сейчас известно о 8 раненых. Это все гражданские лица", - рассказал мэр в эфире национального телемарафона.
Он уточнил, что были зафиксированы незначительные повреждения в четырех жилых домах.
"Это преимущественно выбитые окна в квартирах", - сообщил Сенкевич.
Мэр добавил, что коммунальные службы производят объезд территории и фиксируют повреждения.
Ранее сообщалось, что сегодня днем войска РФ нанесли по Николаеву удар баллистическим вооружением. Перед в командовании Воздушных сил Украины предупредили об угрозе баллистического поражения в ряде областей. Воздушная тревога, в частности, была объявлена в Николаеве.
Начальник ОВА Виталий Ким рассказал, что по состоянию на полчетвертого было известно о 6 раненых в результате вражеской атаки. Чиновник добавил, что один из них был в тяжелом состоянии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.