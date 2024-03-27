У Миколаєві в результаті атаки РФ поранено 6 людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

"Наразі відомо про 6 поранених, 1 у важкому стані", - написав Кім.

Про те, чи були руйнування у місті або області - не повідомлялось.

Нагадаємо, о 14:17 Повітряні сили України попередили про загрозу балістичного ураження в низці областей. Тоді ж росіяни вдарили по Миколаєву. Там під час тривоги пролунали вибухи.

Атака на Україну 27 березня

У ніч на 27 березня росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed, які були запущені з Курської області. Загалом ворог застосував 13 безпілотників. Загалом протиповітряна оборона знищила 10 дронів у Харківській, Сумській та Київській областях.

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