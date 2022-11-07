В Николаеве нашли эффективный способ борьбы с "Шахедами": в ОВА раскрыли подробности

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-офицера Николаевской ОВА Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

По словам Плетенчука, оккупанты уже поняли, что им не удается успешно атаковать "Шахедами" Николаев, из-за чего дроны начали "облетать" город, если цель находит дальше.

"Результат противодействия дронам сейчас достигает почти 100%. Да, иногда еще долетают. Но, для того чтобы ударить одним или двумя дронами, они выпускают 15-20", - отметил Плетенчук.