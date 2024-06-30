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В Николаеве столкнулись автомобили: шестеро пострадавших, в том числе дети (фото)

Николаев, Воскресенье 30 июня 2024 10:20
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В Николаеве столкнулись автомобили: шестеро пострадавших, в том числе дети (фото) Фото: в Николаеве столкнулись авто 29 июня, шестеро пострадавших (t.me/MykolaivNationalPolice)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаеве 29 июня столкнулись два автомобиля. Шестеро людей пострдали, среди них - двое детей 4 и 9 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 21110 и его пассажиры четырех, девяти, 28, 35 и 55 лет с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. Водитель автомобиля Land Cruser не пострадал", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии

29 июня, около 20:15, на перекрестке улиц Лягина и Потомкинской столкнулись два транспортных средства. За рулем Land Cruser Prado находился 39-летний водитель, ВАЗ 21110 управлял 39-летний мужчина.

Следователи полиции квалифицировали произошедшее по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК Украины.

Напомним, в Кривом Роге на перекрестке столкнулись пассажирская маршрутка и фура. В результате ДТП пострадали 22 человека.

Кроме того, на Закарпатье в селе Симер Ужгородского района во время перевозки пассажиров перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии травмированы 11 человек.

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