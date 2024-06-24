У Кривому Розі зіткнулися маршрутка та вантажівка: понад 20 людей постраждали (фото)
У Кривому Розі на перехресті зіткнулись пасажирська маршрутка та фура. Внаслідок ДТП постраждали 22 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Свої Кривий Ріг".
Зазначається, що аварія сталася вранці на Терміналі. За попередньою інформацією, маршрутка прямувала зі сторони проспекту Металургів, а фура рухалася Нікопольським шосе.
"Остання - не надала перевагу в русі громадському транспорту. Світлофори не працювали", - йдеться в повідомленні.
Від удару, маршрутка перекинулася на бік. За даними видання, 4 постраждалих можуть бути у тяжкому стані.
"На місці працює поліція, рух ділянкою ускладнено", - повідомляють у ЗМІ.
Масштабні ДТП
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