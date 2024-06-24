У Кривому Розі зіткнулися маршрутка та вантажівка: понад 20 людей постраждали (фото)

У Кривому Розі на перехресті зіткнулись пасажирська маршрутка та фура. Внаслідок ДТП постраждали 22 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Свої Кривий Ріг ".

Фото: ДТП у Кривому Розі 24 червня за участі фури та маршрутки (svoi.kr.ua)

"На місці працює поліція, рух ділянкою ускладнено", - повідомляють у ЗМІ.

Від удару, маршрутка перекинулася на бік. За даними видання, 4 постраждалих можуть бути у тяжкому стані.

"Остання - не надала перевагу в русі громадському транспорту. Світлофори не працювали", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аварія сталася вранці на Терміналі. За попередньою інформацією, маршрутка прямувала зі сторони проспекту Металургів, а фура рухалася Нікопольським шосе.

Масштабні ДТП

Нагадаємо, у неділю, 9 червня, в Одеській області нетверезий водій наїхав на людей під час втечі від поліцейських.

Також в ніч на 4 червня у Вінницькій області перекинувся екскурсійний мікроавтобус з людьми. Постраждали семеро осіб.

Напередодні у Львівській області працівники ТЦК і СП на автомобілі збили чоловіка на велосипеді.

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