ua en ru
Пн, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кривому Розі зіткнулися маршрутка та вантажівка: понад 20 людей постраждали (фото)

Кривий Ріг, Понеділок 24 червня 2024 09:10
UA EN RU
У Кривому Розі зіткнулися маршрутка та вантажівка: понад 20 людей постраждали (фото) Фото: ДТП у Кривому Розі 24 червня за участі фури та маршрутки (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Кривому Розі на перехресті зіткнулись пасажирська маршрутка та фура. Внаслідок ДТП постраждали 22 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Свої Кривий Ріг".

Зазначається, що аварія сталася вранці на Терміналі. За попередньою інформацією, маршрутка прямувала зі сторони проспекту Металургів, а фура рухалася Нікопольським шосе.

"Остання - не надала перевагу в русі громадському транспорту. Світлофори не працювали", - йдеться в повідомленні.

Від удару, маршрутка перекинулася на бік. За даними видання, 4 постраждалих можуть бути у тяжкому стані.

"На місці працює поліція, рух ділянкою ускладнено", - повідомляють у ЗМІ.

Фото: ДТП у Кривому Розі 24 червня за участі фури та маршрутки (svoi.kr.ua)

Масштабні ДТП

Нагадаємо, у неділю, 9 червня, в Одеській області нетверезий водій наїхав на людей під час втечі від поліцейських.

Також в ніч на 4 червня у Вінницькій області перекинувся екскурсійний мікроавтобус з людьми. Постраждали семеро осіб.

Напередодні у Львівській області працівники ТЦК і СП на автомобілі збили чоловіка на велосипеді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Кривий Ріг
NEWS
У ЗСУ спростовують повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку
У ЗСУ спростовують повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України