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У Миколаєві завтра на маршрути вийдуть трамваї та тролейбуси: опубліковано графік

Фото: у Миколаєві 17 грудня на маршрути вийдуть трамваї та тролейбуси (t.me/senkevichonline)
Автор: Константин Широкун

У Миколаєві завтра, 17 грудня, відновить роботу електричний громадський транспорт – трамваї та тролейбуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

У зв'язку з дефіцитом потужності електрики, що все ще є в національній енергосистемі, електротранспорт ходитиме за графіком:

  • 5:00-8:00
  • 10:00-14:00
  • 16:00–19:30.

Після вчорашньої ракетної атаки росіян з енергетичної інфраструктури України у місті електротранспорт тимчасово припинив рух.

Раніше повідомлялося, що через ранкову ракетну атаку в п'ятницю, 16 грудня, у Миколаєві зупинилася частина котелень. Також у регіоні вже застосовано графіки аварійних відключень світла.

Як повідомлялося, з понеділка, 5 грудня, у Миколаївській області переглянули графіки відключень електроенергії. Світло в регіоні вимикають по 4 години кожні 2-4 години.

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МиколаївАлександр Сенкевич