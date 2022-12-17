У Миколаєві завтра на маршрути вийдуть трамваї та тролейбуси: опубліковано графік

У Миколаєві завтра, 17 грудня, відновить роботу електричний громадський транспорт – трамваї та тролейбуси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
У зв'язку з дефіцитом потужності електрики, що все ще є в національній енергосистемі, електротранспорт ходитиме за графіком:
Після вчорашньої ракетної атаки росіян з енергетичної інфраструктури України у місті електротранспорт тимчасово припинив рух.
Раніше повідомлялося, що через ранкову ракетну атаку в п'ятницю, 16 грудня, у Миколаєві зупинилася частина котелень. Також у регіоні вже застосовано графіки аварійних відключень світла.
Як повідомлялося, з понеділка, 5 грудня, у Миколаївській області переглянули графіки відключень електроенергії. Світло в регіоні вимикають по 4 години кожні 2-4 години.
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