В Николаеве завтра на маршруты выйдут трамваи и троллейбусы: опубликован график

В Николаеве завтра, 17 декабря, возобновит работу электрический общественный транспорт – трамваи и троллейбусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

В связи с все еще имеющимся дефицитом мощности электричества в национальной энергосистеме, электротранспорт будет ходить по графику: 5:00-8:00

10:00-14:00

16:00-19:30. После вчерашней ракетной атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины в городе электротранспорт временно прекратил движение.