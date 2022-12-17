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В Николаеве завтра на маршруты выйдут трамваи и троллейбусы: опубликован график

Фото: в Николаеве 17 декабря на маршруты выйдут трамваи и троллейбусы (t.me/senkevichonline)
Автор: Константин Широкун

В Николаеве завтра, 17 декабря, возобновит работу электрический общественный транспорт – трамваи и троллейбусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

В связи с все еще имеющимся дефицитом мощности электричества в национальной энергосистеме, электротранспорт будет ходить по графику:

  • 5:00-8:00
  • 10:00-14:00
  • 16:00-19:30.

После вчерашней ракетной атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины в городе электротранспорт временно прекратил движение.

Ранее сообщалось, что из-за утренней ракетной атаки в пятницу, 16 декабря, в Николаеве остановилась часть котельных. Также в регионе уже применены графики аварийных отключений света.

Как сообщалось, с понедельника, 5 декабря, в Николаевской области пересмотрели графики отключений электроэнергии. Свет в регионе выключают по 4 часа каждые 2-4 часа.

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НиколаевАлександр Сенкевич