У Миколаєві завершують опалювальний сезон

"Протягом 5 днів теплопостачальні підприємства міста припинять подачу тепла до всіх об’єктів, крім лікувальних закладів та деяких об'єктів соціальної сфери", - написав він.

При цьому розрахунки вартості послуг, нарахування пільг та субсидій для певних категорій населення будуть здійснювати з врахуванням фактичних дат відключення житлових будинків від теплопостачання.

Сєнкевич зазначив, що це рішення також означає, що теплопостачальні підприємства починають підготовку до наступного опалювального сезону - планують ремонт мереж та оновлення обладнання.

Нагадаємо, Дніпро стало першим містом, у якого почали відключати опалення у домівках.

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