В Николаеве завершают отопительный сезон

"В течение 5 дней теплоснабжающие предприятия города прекратят подачу тепла всем объектам, кроме лечебных учреждений и некоторых объектов социальной сферы", - написал он.

При этом расчет стоимости услуг, начисление льгот и субсидий для определенных категорий населения будут осуществлять с учетом фактических дат отключения жилых домов от теплоснабжения.

Сенкевич отметил, что это решение также означает, что теплоснабжающие предприятия начинают подготовку к следующему отопительному сезону - планируют ремонт сетей и обновление оборудования.

Напомним, Днепр стал первым городом, у которого начали отключать отопление в домах.

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