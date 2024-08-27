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У Миколаєві затримали зрадника, який шпигував за підрозділами морської піхоти ЗСУ

Фото: У Миколаєві затримали зрадника, який шпигував за підрозділами морської піхоти ЗСУ (t.me/SBUkr)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України (затримала в Миколаєві чергового агента ФСБ, який збирав розвіддані про підрозділи українських військ, що обороняють портове місто. Зловмисник особливо цікавився базами морської піхоти ЗСУ та логістичними центрами з озброєнням та боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Затриманим виявився колишній місцевий ув’язнений, який провів майже 20 років за ґратами за вбивство, пограбування та розбій.

У поле зору російської спецслужби він потрапив ще під час перебування в тюрмі, а після звільнення на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ через месенджери. Російський спецслужбіст запропонував йому співпрацю в обмін на грошову винагороду.

Після дистанційного вербування агенту забезпечили прикриття його шпигунської діяльності. Зловмисник влаштувався на роботу у місцевий сервіс доставки, де, працюючи кур’єром, на скутері об’їжджав місто та фіксував військові об’єкти. Зібрану інформацію він передавав російському куратору через месенджер у вигляді фото- та відеоматеріалів із текстовими описами.

СБУ завчасно викрила шпигуна, задокументувала його злочинні дії та затримала "на гарячому" під час дорозвідки поблизу одного з потенційних об’єктів. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами переписки з окупантами.

Зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

 

 

Нагадаємо, до цього у Краматорську затримали місцевого жителя, який коригував ракетно-дронові удари РФ по військових шпиталях, де лікувалися та реабілітувалися українські захисники.

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