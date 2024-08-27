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В Николаеве задержан предатель, который шпионил за подразделениями морской пехоты ВСУ

Фото: В Николаеве задержан предатель, который шпионил за подразделениями морской пехоты ВСУ (t.me/SBUkr)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины (задержала в Николаеве очередного агента ФСБ, который собирал разведданные о подразделениях украинских войск, обороняющих портовый город. Злоумышленник особенно интересовался базами морской пехоты ВСУ и логистическими центрами с вооружением и боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задержанным оказался бывший местный заключенный, который провел почти 20 лет за решеткой за убийство, ограбление и разбой.

В поле зрения российской спецслужбы он попал еще во время пребывания в тюрьме, а после освобождения на него вышел кадровый сотрудник ФСБ через мессенджеры. Российский спецслужбист предложил ему сотрудничество в обмен на денежное вознаграждение.

После дистанционной вербовки агенту обеспечили прикрытие его шпионской деятельности. Злоумышленник устроился на работу в местный сервис доставки, где, работая курьером, на скутере объезжал город и фиксировал военные объекты. Собранную информацию он передавал российскому куратору через мессенджер в виде фото- и видеоматериалов с текстовыми описаниями.

СБУ заблаговременно разоблачила шпиона, задокументировала его преступные действия и задержала «на горячем» во время доразведки вблизи одного из потенциальных объектов. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с оккупантами.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

 

Напомним, ранее в Краматорске задержали местного жителя, который корректировал ракетно-дроновые удары РФ по военным госпиталям, где лечились и реабилитировались украинские защитники.

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