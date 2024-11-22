У Миколаєві затримали працівника облтеплоенерго, який готував серію ударів по місту

"Служба безпеки затримала інформатора ФсБ, який готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів РФ по Миколаєву. Агентом виявився 43-річний техпрацівник місцевого облтеплоенерго", - йдеться у повідомленні.

"Виловили" зрадника окупанти через його проросійські коментарі у Telegram-каналах.

"Після інструктажу ФСБ, фігурант приступив до розвідування місць найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Він на власному авто об’їжджав територію міста та прилеглих районів і приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли бути українські захисники", - зазначили в СБУ.

Також зловмисник намагався "втемну" випитувати потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих під виглядом звичайних розмов.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.