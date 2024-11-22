У Миколаєві затримали працівника облтеплоенерго, який готував серію ударів по місту
Служба безпеки України (СБУ) затримала у Миколаєві працівника облтеплоенерго. Він працював на російську спецслужбу і готував серію ударів по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Служба безпеки затримала інформатора ФсБ, який готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів РФ по Миколаєву. Агентом виявився 43-річний техпрацівник місцевого облтеплоенерго", - йдеться у повідомленні.
"Виловили" зрадника окупанти через його проросійські коментарі у Telegram-каналах.
"Після інструктажу ФСБ, фігурант приступив до розвідування місць найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Він на власному авто об’їжджав територію міста та прилеглих районів і приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли бути українські захисники", - зазначили в СБУ.
Також зловмисник намагався "втемну" випитувати потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих під виглядом звичайних розмов.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
Затримання агентів РФ у Миколаєві
По всій Україні працівники СБУ постійно затримують російських агентів. Миколаїв не є винятком.
Як повідомлялося, на початку листопада контррозвідка СБУ затримала чергового російського агента, який діяв у Миколаєві та Одесі. Зрадником виявився військовий пенсіонер.
Крім того, на початку вересня СБУ затримала інформаторку російської розвідки. Вона намагалася підготувати ракетний удар по Миколаєву "в обхід" протиповітряної оборони.
Нагадаємо, торік під Миколаєвом діяла одна з численних мереж російських агентів. До неї входили 13 інформаторів, яких викрила СБУ.
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