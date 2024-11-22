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В Николаеве задержан работник облтеплоэнерго, готовивший серию ударов по городу

Николаев, Пятница 22 ноября 2024 10:31
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В Николаеве задержан работник облтеплоэнерго, готовивший серию ударов по городу Фото: в Николаеве задержан работник облтеплоэнерго, готовивший серию ударов по городу (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Николаеве работника облтеплоэнерго. Он работал на российскую спецслужбу и готовил серию ударов по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности задержала информатора ФСБ, который готовил координаты для новой серии ракетно-дронных ударов РФ по Николаеву. Агентом оказался 43-летний техработник местного облтеплоэнерго", - говорится в сообщении.

"Выловили" предателя оккупанты по его пророссийским комментариям в Telegram-каналах.

"После инструктажа ФСБ, фигурант приступил к разведке мест наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны. Он на собственном авто объезжал территорию города и прилегающих районов и скрыто фиксировал объекты, где, по его мнению, могли быть украинские защитники", - отметили в СБУ.

Также злоумышленник пытался "втемную" выспрашивать нужную ему информацию у своих коллег и знакомых под видом обычных разговоров.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержания агентов РФ в Николаеве

По всей Украине работники СБУ постоянно задерживают российских агентов. Николаев не является исключением.

Как сообщалось, в начале ноября контрразведка СБУ задержала очередного российского агента, который действовал в Николаеве и Одессе. Предателем оказался военный пенсионер.

Кроме того, в начале сентября СБУ задержала информаторку российской разведки. Она пыталась подготовить ракетный удар по Николаеву "в обход" противовоздушной обороны.

Напомним, в прошлом году под Николаевом действовала одна из многочисленных сетей российских агентов. В нее входили 13 информаторов, которых раскрыла СБУ.

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