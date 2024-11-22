В Николаеве задержан работник облтеплоэнерго, готовивший серию ударов по городу
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Николаеве работника облтеплоэнерго. Он работал на российскую спецслужбу и готовил серию ударов по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности задержала информатора ФСБ, который готовил координаты для новой серии ракетно-дронных ударов РФ по Николаеву. Агентом оказался 43-летний техработник местного облтеплоэнерго", - говорится в сообщении.
"Выловили" предателя оккупанты по его пророссийским комментариям в Telegram-каналах.
"После инструктажа ФСБ, фигурант приступил к разведке мест наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны. Он на собственном авто объезжал территорию города и прилегающих районов и скрыто фиксировал объекты, где, по его мнению, могли быть украинские защитники", - отметили в СБУ.
Также злоумышленник пытался "втемную" выспрашивать нужную ему информацию у своих коллег и знакомых под видом обычных разговоров.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Задержания агентов РФ в Николаеве
По всей Украине работники СБУ постоянно задерживают российских агентов. Николаев не является исключением.
Как сообщалось, в начале ноября контрразведка СБУ задержала очередного российского агента, который действовал в Николаеве и Одессе. Предателем оказался военный пенсионер.
Кроме того, в начале сентября СБУ задержала информаторку российской разведки. Она пыталась подготовить ракетный удар по Николаеву "в обход" противовоздушной обороны.
Напомним, в прошлом году под Николаевом действовала одна из многочисленных сетей российских агентов. В нее входили 13 информаторов, которых раскрыла СБУ.
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