У Миколаєві затримали агента РФ, який корегував удари окупантів по місту

Як встановили правоохоронці, передусім фігурант намагався виявити можливі місця дислокації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону.

На виконання цього завдання ворожий агент отримав від своїх "кураторів" з російського ГРУ 10 тисяч гривень "авансу" на власну банківську картку. Наступні суми мали надходити фігуранту по мірі надання ним нових координат базування та переміщення українських військ.

Зазначається, що розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та коригування повторних ударів по області із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Після виконання всіх ворожих завдань окупанти обіцяли "евакуювати" свого поплічника на лівобережну частину Херсонської області, де проживали його батьки.

Втім, співробітники СБУ завадили реалізації цих "планів" - встановили місцеперебування російського агента та затримали його на спробі передачі розвідінформації загарбникам.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала через його рідних. Вони проживають на тимчасово окупованій частині Херсонської області й вже тривалий час співпрацюють з російською спецслужбою.

За вказівкою загарбників родичі передали фігуранту контакт "куратора" з російського ГРУ та "умовні фрази", які зрадник використав для встановлення агентурного зв’язку з окупантом.

Фото: СБУ затримала у Миколеєві агента РФ, який корегував удари окупантів по місту (t.me/SBUkr)

Під час обшуку у затриманого вилученого мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Вироки ворожим агентам

Зазначимо, суди в Україні регулярно виносять обвинувальні вироки зрадникам, які допомагають Росії або співпрацювали з окупаційною владою в різних регіонах країни.

Нещодавно повідомлялось, що житель Куп'янська співпрацював з росіянами та влаштувався до них працювати правоохоронцем. Чоловіка засудили до 13 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 13 років та з конфіскацією всього майна.

Також жителя Луганської області засудили до 15 років ув'язнення за співпрацю з росіянами. Він допомагав штурмувати українські території біля Бахмута.

А мешканця Слов'янська суд засудив до 12 років ув'язнення. Він коригував російські ракетні удари по місту та здавав позиції ЗСУ.