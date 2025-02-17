У Миколаєві відновили теплопостачання після дронового удару РФ

"У Миколаєві всі абоненти, які залишилися без тепла у результаті вчорашнього обстрілу, вже заживлені. Зараз температура у мережі ще не вийшла на оптимальну, але за добу вона вийде на норму", - сказав Кім.

Кім уточнив, що ремонт тривав із першої хвилини після обстрілу, всі служби об'єдналися і все зробили як слід.

"Було два прогнози. По песимістичному прогнозу мало пройти 3-4 дні, але ми справилися по оптимістичному - за ніч все заживили. Зараз усе працює, все нормально, всі спрацювали добре", - зазначив він.

Атака на Миколаїв

Варто нагадати, що в ніч на 16 лютого росіяни атакували дронами Миколаїв. Близько першої години ночі у місті пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що російський дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури. Там виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

Внаслідок дронового удару було травмовано чоловіка 1960 року народження, його госпіталізували. А частина Миколаєва залишилася без тепла внаслідок атаки окупантів.

В окремому матеріалі РБК-Україна зібрало все, що відомо про ворожий удар по Миколаєву.