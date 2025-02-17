В Николаеве восстановили теплоснабжение после дронового удара РФ

"В Николаеве все абоненты, которые остались без тепла в результате вчерашнего обстрела, уже заживлены. Сейчас температура в сети еще не вышла на оптимальную, но через сутки она выйдет на норму", - сказал Ким.

Ким уточнил, что ремонт продолжался с первой минуты после обстрела, все службы объединились и все сделали как следует.

"Было два прогноза. По пессимистическому прогнозу должно было пройти 3-4 дня, но мы справились по оптимистическому - за ночь все зажили. Сейчас все работает, все нормально, все сработали хорошо", - отметил он.

Атака на Николаев

Стоит напомнить, что в ночь на 16 февраля россияне атаковали дронами Николаев. Около часа ночи в городе прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что российский дрон атаковал объект критической инфраструктуры. Там возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали пожар.

В результате дронового удара был травмирован мужчина 1960 года рождения, его госпитализировали. А часть Николаева осталась без тепла в результате атаки оккупантов.

В отдельном материале РБК-Украина собрало все, что известно о вражеском ударе по Николаеву.