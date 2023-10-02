У Миколаєві відкриють офіс посольства Данії

"Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну, і ми не можемо чекати закінчення війни, щоб відновити країну. Саме тому ми відкриваємо офіс посольства в Миколаєві, на який президент Зеленський поклав особливу відповідальність Данії за відбудову", - сказав він на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Києві.

За словами Расмуссена, відкриття офісу посольства є важливим символом дуже тісного партнерства, яке склалося між Данією та Миколаєвом.

Зокрема, офіс забезпечуватиме тісний діалог з регіональною та місцевою владою. Потреби України у відновленні будуть узгоджуватися з особливими компетенціями данських громадських організацій та компаній, а також комерційними рішеннями у сфері водопостачання, енергетики та утилізації відходів.

Міністр закордонних справ також оголосив, що Данія виділить 20 млн данських крон (2,8 млн доларів) на підтримку кібербезпеки України.

"Існує велика потреба у створенні більш надійної цифрової інфраструктури в Україні. Росія використовує кібератаки, щоб спробувати зруйнувати критично важливу інфраструктуру та підірвати довіру до влади. Саме на цьому тлі ми зараз підтримуємо кібербезпеку України, виділивши 20 млн данських крон у тісному партнерстві зі США", - сказав Расмуссен.

Зазначається, що уже визначено фізичне місце розташування посольського офісу в Миколаєві та призначено данського дипломата на посаду керівника посольського офісу. Найближчим часом на роботу приймуть низку місцевих співробітників. Після того, як він буде повністю укомплектований і почне функціонувати, міністр закордонних справ офіційно відкриє офіс посольства під час свого наступного візиту до Миколаєва.

Новий офіс посольства в Миколаєві буде підпорядкований посольству Данії в Києві.

Допомога Данії Миколаєву

Нагадаємо, що Миколаївська область підписала з Данією меморандум про відбудову регіону. Мова йшла не лише про відновлення житла, а й робочих місць, які б заохочували місцевих мешканці повертатись додому.

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