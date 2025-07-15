У Миколаєві відкривають дитсадки після аварії: коли знову прийматимуть дітей

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Миколаєві 15 липня тимчасово призупинили роботу більшість дитячих садків через аварію на об’єкті водопостачання.

Аварія сталася 14 липня на об'єкті Управління каналів річки Інгулець. У місті зафіксовані перебої з водою, на місці працюють ремонтні бригади.

Через відсутність централізованого водопостачання неможливо забезпечити санітарні умови у закладах дошкільної освіти. Сьогодні працюють лише ті садочки, які мають автономне водопостачання - № 92, 99, 112 і 147.

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