У Миколаєві відкривають дитсадки після аварії: коли знову прийматимуть дітей

У Миколаєві дитячі садочки відновлюють роботу. З середи, 16 липня, вони мають працювати у звичному режимі. Сьогодні вони не працюють через проблеми з водопостачанням.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення міського голови Миколаєва Олександра Сінкевича .

Сєнкевич також повідомив, що вранці у вівторок, 15 липня, попередні ремонтні роботи завершені і систему починають заповнювати водою. Він також звертає увагу на те, що це поступовий процес і для того, щоб вода дійшла до оселі, потрібно трохи часу.

"Аварійна ситуація з водопостачанням вирішена, і садочки готові знову приймати малечу", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Миколаєві 15 липня тимчасово призупинили роботу більшість дитячих садків через аварію на об’єкті водопостачання.

Аварія сталася 14 липня на об'єкті Управління каналів річки Інгулець. У місті зафіксовані перебої з водою, на місці працюють ремонтні бригади.

Через відсутність централізованого водопостачання неможливо забезпечити санітарні умови у закладах дошкільної освіти. Сьогодні працюють лише ті садочки, які мають автономне водопостачання - № 92, 99, 112 і 147.

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