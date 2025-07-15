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В Николаеве открывают детсады после аварии: когда снова будут принимать детей

Вторник 15 июля 2025 10:47
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В Николаеве открывают детсады после аварии: когда снова будут принимать детей Фото: Детсады в Николаеве возобновят работу 16 июля (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Николаеве детские сады возобновляют работу. Со среды, 16 июля, они должны работать в обычном режиме. Сегодня они не работают из-за проблем с водоснабжением.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Николаева Александра Синкевича.

"Аварийная ситуация с водоснабжением решена, и садики готовы снова принимать малышей", - говорится в сообщении.

Ситуация с водоснабжением в Николаеве

Сенкевич также сообщил, что утром во вторник, 15 июля, предварительные ремонтные работы завершены и систему начинают заполнять водой. Он также обращает внимание на то, что это постепенный процесс и для того, чтобы вода дошла до дома, нужно немного времени.

Жителей города призывают:

  • проверять внутридомовые сети;
  • сделать запас питьевой и технической воды минимум на три дня;
  • в случае порывов сообщать о них "Николаевводоканал" или аварийные службы управляющих компаний.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Николаеве 15 июля временно приостановили работу большинство детских садов из-за аварии на объекте водоснабжения.

Авария произошла 14 июля на объекте Управления каналов реки Ингулец. В городе зафиксированы перебои с водой, на месте работают ремонтные бригады.

Из-за отсутствия централизованного водоснабжения невозможно обеспечить санитарные условия в учреждениях дошкольного образования. Сегодня работают только те садики, которые имеют автономное водоснабжение - № 92, 99, 112 и 147.

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Николаев Водоснабжение Детский сад
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