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В Миколаєві в травні почнуть поступово повертати до роботи дитсадки

Фото: в Миколаєві в травні почнуть поступово повертати до роботи дитсадки (mon.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

З травня в Миколаєві планують повернути до роботи перші дитсадки. Загалом розраховують відкрити до 35 закладів.

Про це розповів заступник мера Миколаєва Анатолій Петров, пише РБК-Україна з посиланням на 0512.ua.

За словами Петрова, питання відкриття дитсадків пов'язане з готовністю та наявністю бомбосховищ.

"Там де будуть завершуватися роботи - ті заклади і будуть відкриватися. Планується поступове відкриття по два заклади по всіх чотирьох районах. Далі по наростаючій будемо відкривати більше,- зазначив заступник мера.

Воодночас в місті з 74 дитячих садків зможуть відкрити не більше 35 закладів. Відкриття перших декількох планують не раніше 15-20 травня.

"Зможемо відкрити не більше 35 закладів, де ми зробимо укриття. Адже є підвали, які відповідають нормам, а є такі, які не відповідають, але можна буде зробити найпростіше укриття. І коли ремонтні роботи повністю будуть завершені, ми працюємо з міжнародними фондами, благодійниками, які нам допомагають, і, можливо, ремонтують у нас деякі заклади, і коли ремонтні роботи будуть закінчені, ми складемо протокол дозволу експлуатації будівлі, тоді буде комісія, у тому числі і ДСНС", - пояснив Петров.

Відповідаючи на питання, чи зможуть діти переходити до інших дитячих садків, якщо закріплений за ними ДНЗ не відкрився, Петров заявив, що така процедура буде.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповідав про те, що роботу дитячих садків зможуть відновити в місті в травні.

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