В Николаеве и области ввели новые графики отключения электроэнергии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В тесной работе с облэнерго уже есть утвержденные обновленные графики почасовых отключений для Николаева и области", - написал Ким.

Он подчеркнул, что в настоящее время равномерно распределили "экономию".

Сообщается, что в обновленный график почасовых отключений вошли областной центр и все районы Николаевской области. Теперь все без исключения подпадают под обесточивание.

График почасовых отключений постоянный, то есть одинаков на каждый день - он будет применяться до тех пор, пока ситуация в энергосистеме Украины стабильная.

"Но вы должны понимать, что в случае новых атак врага на критическую энергетическую инфраструктуру, погодные условия, аварии и другие нештатные ситуации также могут привести к необходимости отключения электроэнергии", - добавил Ким.

Отмечено, что потребители разделены на три очереди, каждая из которых имеет собственный, закрепленный промежуток времени, когда не будет электроснабжения.

Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения - около двух часов. Следовательно, каждый раз после заживления, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение четырех часов.

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ потребителей будет отключена от электропитания в следующие часы:

00.00 - 02.00

06.00 - 08.00

12.00 - 14.00

18.00 - 20.00

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ потребителей сменит предшественников в следующие часы:

02.00 - 04.00

08.00 - 10.00

14.00 - 16.00

20.00 - 22.00

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ потребителей будет обесточена в следующие часы:

04.00 - 06:00

10.00 - 12.00

16.00 - 18.00

22.00 - 00.00