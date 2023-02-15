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В Миколаєві проведуть внутрішню перевірку через розслідування щодо генераторів

Фото: в Миколаєві проведуть внутрішню перевірку через розслідування щодо генераторів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич дав доручення провести внутрішню перевірку щодо закупівель генераторів для міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"На цей час начальника управління з питань надзвичайний ситуацій та цивільного захисту буде відсторонено", - пише міський голова.

Після отримання результатів перевірки буде ухвалене відповідне рішення й повідомлено про них публічно.

"Питання прозорості та ефективності використання коштів міського бюджету є пріоритетним для мене. Тримаю ситуацію на особистому контролі", - додав Сєнкевич.

Відзначимо, що видання "Наші гроші" провело розслідування, згідно з яким з'ясувалось, що мерія Миколаєва замовила генераторів, ціна яких була сильно завищена.

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Миколаїв