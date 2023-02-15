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В Николаеве проведут внутреннюю проверку из-за расследования по генераторам

Фото: в Николаеве проведут внутреннюю проверку из-за расследования генераторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Городской голова Николаева Александр Сенкевич дал поручение провести внутреннюю проверку по закупкам генераторов для города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Николаева Александра Сенкевича.

"К настоящему времени начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты будет отстранен", - пишет городской голова.

После получения результатов проверки будет принято соответствующее решение и уведомлено о них публично.

"Вопрос прозрачности и эффективности использования средств городского бюджета является приоритетным для меня. Держу ситуацию на личном контроле", - добавил Сенкевич.

Отметим, что издание "Наши деньги" провело расследование, согласно которому выяснилось, что мэрия Николаева заказала генераторы, цена которых была сильно завышена.

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Николаев