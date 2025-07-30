У Миколаєві пролунав вибух на тлі ракетної загрози
В ніч на 30 липня у Миколаєві було чути щонайменше один звук вибуху. Військові попереджали про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Миколаєві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:26.
Перед цим військові попередили, що для Миколаївської та Херсонської областей є ракетна небезпека. Крім того, в напрямку Очакова (Миколаївська область) двічі фіксували швидкісну ціль.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:34 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та частині Київської областей.
Обстріл Миколаєва
Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують Миколаїв дронами, а періодично і ракетами.
Наприклад, ввечері 13 липня, в результаті дронової атаки загорівся склад з харчовими матеріалами.
"В результаті атаки виникла пожежа складського приміщення з матеріалами для харчової промисловості. Рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння", - писав мер Олександр Сенкевич.
Крім того, під час нічної атаки 24 липня, російський дрон влучив в базу норвезької гуманітарної організації Norwegian People's Aid, яка допомагає з розмінуванням в Україні.
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