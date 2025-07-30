У Миколаєві пролунав вибух на тлі ракетної загрози

В ніч на 30 липня у Миколаєві було чути щонайменше один звук вибуху. Військові попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Миколаєві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:26.

Перед цим військові попередили, що для Миколаївської та Херсонської областей є ракетна небезпека. Крім того, в напрямку Очакова (Миколаївська область) двічі фіксували швидкісну ціль.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:34 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та частині Київської областей.