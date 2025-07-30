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У Миколаєві пролунав вибух на тлі ракетної загрози

Середа 30 липня 2025 00:34
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У Миколаєві пролунав вибух на тлі ракетної загрози Фото: для двох областей була ракетна небезпека (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 30 липня у Миколаєві було чути щонайменше один звук вибуху. Військові попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Миколаєві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:26.

Перед цим військові попередили, що для Миколаївської та Херсонської областей є ракетна небезпека. Крім того, в напрямку Очакова (Миколаївська область) двічі фіксували швидкісну ціль.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:34 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та частині Київської областей.

У Миколаєві пролунав вибух на тлі ракетної загрози

Обстріл Миколаєва

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують Миколаїв дронами, а періодично і ракетами.

Наприклад, ввечері 13 липня, в результаті дронової атаки загорівся склад з харчовими матеріалами.

"В результаті атаки виникла пожежа складського приміщення з матеріалами для харчової промисловості. Рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння", - писав мер Олександр Сенкевич.

Крім того, під час нічної атаки 24 липня, російський дрон влучив в базу норвезької гуманітарної організації Norwegian People's Aid, яка допомагає з розмінуванням в Україні.

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