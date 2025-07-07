У Харкові вже 82 постраждалих через ранкову атаку росіян

Внаслідок російської атаки дронів на Харків, яка відбулася сьогодні, 7 липня, вранці, постраждали 82 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram .

Відомо, що серед постраждалих - восьмеро дітей: четверо дівчаток і четверо хлопчиків.

Як зазначили в облпрокуратурі, росіяни в період з 05:20 до 05:40 та з 10:20 до 10:30 вдарили по Харкову 10 дронами. Попередньо, це були "Герань-2" (російська назва "Шахедів"). Ціллю ворога стали цивільні об'єкти у Шевченківському, Холодногірському та Слобідському районах Харкова.

Удар по Харкову

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 7 липня, вранці вдарили по Харкову дронами-камікадзе.

Згідно з останніми даними, було відомо про 71 постраждалого. При цьому серед них було семеро дітей.

Зокрема, дрони атакували будівлю Харківського обласного ТЦК і СП.

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