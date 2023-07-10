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В Николаеве прогремел взрыв. Город подвергся ракетному удару

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Николаев, Понедельник 10 июля 2023 01:14
В Николаеве прогремел взрыв. Город подвергся ракетному удару Фото: российский ракетный комплекс С-300 (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве прозвучал взрыв в ночь на понедельник, 10 июля, во время воздушной тревоги. Предварительно, войска РФ атаковали город ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Миколаїв".

Звук взрыва послышался около часа ночи.

Как заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, предварительно был удар ракетой из ЗРК С-300.

Чиновник уточнил, что пока "зафиксирован один пуск, который прилетел".

В командовании Воздушных сил ВСУ также предупреждали об угрозе баллистических ударов в регионе.

Добавим, что воздушные тревоги объявлены в ряде областей этой ночью.

В Николаеве прогремел взрыв. Город подвергся ракетному удару

Ракетные атаки со стороны РФ

Российские войска не прекращают наносить удары по городам Украины с применением ракет и дронов-камикадзе. По данным Генштаба ВСУ, в РФ пополнили свои запасы, в том числе и по беспилотникам, поэтому массированные атаки врага будут повторяться.

Напомним, что ночью 30 июня в Николаеве прогремели взрывы из-за российской воздушной атаки. В городе работала ПВО. В результате вражеской атаки возник пожар.

Перед этим, в ночь на 26 июня оккупанты устроили комбинированную атаку по Одессе, использовав ракеты "Калибр" и дроны-камикадзе. Два "Калибра" были сбиты на подлете к прибрежной зоне украинскими силами ПВО.

Также сообщалось, что 27 июня российские военные обстреляли Кременчугский район Полтавской области ракетами Х-22.

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Николаев Взрыв воздушная тревога
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