У Миколаєві пролунав вибух, у частині областей тривога через загрозу балістики

Обстріли Миколаєва

Російська армія постійно обстрілює Миколаїв. Наприклад, РФ завдала ракетного удару по Миколаєву 28 січня. Тоді загинули дві жінки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.