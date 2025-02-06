В Николаеве прогремел взрыв, в части областей тревога из-за угрозы баллистики

Обстрелы Николаева

Российская армия постоянно обстреливает Николаев. Например, РФ нанесла ракетный удар по Николаеву 28 января. Тогда погибли две женщины.

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