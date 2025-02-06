RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

В Николаеве прогремел взрыв, в части областей тревога из-за угрозы баллистики

Фото: в Николаеве прогремел взрыв 6 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаеве прогремел взрыв 6 февраля. В ряде регионов объявили тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

"В Николаеве слышен взрыв! Выясняем", - написал он.

Воздушная тревога в Украине

Сейчас тревога объявлена в Николаевской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. 

В Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.

"Николаев - укрытие!" - предупреждали военные.

 

Обстрелы Николаева

Российская армия постоянно обстреливает Николаев. Например, РФ нанесла ракетный удар по Николаеву 28 января. Тогда погибли две женщины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВзрывВойна в Украине