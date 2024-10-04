UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Миколаєві пролунав вибух

Фото: Олександр Сєнкевич (mkrada-gov-ua)
Автор: Наталія Кава

Вибухи пролунали у місті Миколаїв ввечері 4 жовтня. Там оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мера міста Олександра Сєнкевича.

Звуки вибуху було чути близько 22:30. Незадовго до цього Повітряні сили попередили про ворожу ракету у напрямку міста.

"Вибухи у Миколаєві. Подробиці згодом", - написав Сєнкевич у Telegram.

Станом на 22:40 не відомо, чи є в результаті вибуху руйнування або постраждалі.

Нагадаємо, 30 вересня у Миколаївській області в результаті ворожих обстрілів був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Там сталася пожежа, й тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Також через російський обстріл у Миколаївській області закривали рух на перегоні Долинська - Миколаїв для поїздів 121/122 сполученням Київ - Миколаїв. В "Укрзалізниці" пояснили, що це пов'язане з міркуваннями безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News