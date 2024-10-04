У Миколаєві пролунав вибух

Звуки вибуху було чути близько 22:30. Незадовго до цього Повітряні сили попередили про ворожу ракету у напрямку міста.

"Вибухи у Миколаєві. Подробиці згодом", - написав Сєнкевич у Telegram.

Станом на 22:40 не відомо, чи є в результаті вибуху руйнування або постраждалі.

Нагадаємо, 30 вересня у Миколаївській області в результаті ворожих обстрілів був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Там сталася пожежа, й тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Також через російський обстріл у Миколаївській області закривали рух на перегоні Долинська - Миколаїв для поїздів 121/122 сполученням Київ - Миколаїв. В "Укрзалізниці" пояснили, що це пов'язане з міркуваннями безпеки.

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