RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаеве раздался взрыв

Фото: Александр Сенкевич (mkrada-gov-ua)
Автор: Наталья Кава

Взрывы раздались в городе Николаев вечером 4 октября. Там объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и мэра города Александра Сенкевича.

Звуки взрыва были слышны около 22:30. Незадолго до этого Воздушные силы предупредили о вражеской ракете в направлении города.

"Взрывы в Николаеве. Подробности со временем", - написал Сенкевич в Telegram.

По состоянию на 22.40 неизвестно, есть ли в результате взрыва разрушения или пострадавшие.

Напомним, 30 сентября в Николаевской области в результате вражеских обстрелов был поврежден объект критической инфраструктуры. Там произошел пожар и продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.

Также из-за российских обстрелов в Николаевской области закрывали движение на перегоне Долинская – Николаев для поездов 121/122 сообщением Киев – Николаев. В "Укрзализныце" объяснили, что это связано с соображениями безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News