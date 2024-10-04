В Николаеве раздался взрыв

Взрывы раздались в городе Николаев вечером 4 октября. Там объявлен сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и мэра города Александра Сенкевича.
Звуки взрыва были слышны около 22:30. Незадолго до этого Воздушные силы предупредили о вражеской ракете в направлении города.
"Взрывы в Николаеве. Подробности со временем", - написал Сенкевич в Telegram.
По состоянию на 22.40 неизвестно, есть ли в результате взрыва разрушения или пострадавшие.
Напомним, 30 сентября в Николаевской области в результате вражеских обстрелов был поврежден объект критической инфраструктуры. Там произошел пожар и продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.
Также из-за российских обстрелов в Николаевской области закрывали движение на перегоне Долинская – Николаев для поездов 121/122 сообщением Киев – Николаев. В "Укрзализныце" объяснили, что это связано с соображениями безопасности.
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