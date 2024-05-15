В Николаеве прогремел взрыв, россияне ударили по городу

Взрыв в Николаеве прогремел в среду, 15 мая. Военные предупреждали об угрозе баллистики в восточных и южных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram.

"В городе раздался взрыв. Выясняем. Будьте в безопасных местах", - написал мэр.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения оккупантами баллистики с востока и юга. Почти в половине областей Украины была объявлена воздушная тревога.

В Николаевской области сирены воздушной тревоги завыли около 11:32.

Обновлено в 11:50

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что город атаковали. По его словам, зафиксировано два "прилета".

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:40