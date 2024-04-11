В Николаеве раздался взрыв. На территории региона объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

О взрыве корреспонденты "Суспільного" сообщили в 12:01, уже через минуту, в 12:02, на территории Николаевской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:11 (alerts.in.ua)

Стоит добавить, что пока официальные лица, или военное командование Украины никак не комментировали данную ситуацию.

Есть погибшие в результате попадания

"В результате попадания в городе, по предварительной информации, 2 человека погибли, 4 пострадали", - написал глава Николаевского областного военного совета (ОВА) Виталий Ким.

Атака на Украину в ночь на 11 апреля

Этой ночью террористы в очередной раз прибегли к комбинированному удару против нашей страны. Основным направлением была Львовская область.

В общем враг применил 82 средства воздушного нападения:

20 крылатых ракет Х-101/Х-555;

6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

12 зенитных управляемых ракет С-300;

40 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Всего было уничтожено 57 воздушных целей: