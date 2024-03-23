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У Миколаєві пролунав вибух

Ілюстративне фото: у Миргородському районі пролунав вибух через ракетну атаку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві сьогодні, 23 березня, пролунав вибух. Перед тим в області оголошували тривогу через загрозу ворожих ракетних обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Миколаїв".

Зазначається, що вибух у місті було чути близько шостої години вечора.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про загрозу ракетних ударів по кількох областях, зокрема і в Миколаївській.

Місцева влада закликала жителів перебувати в укриттях та дотримуватися привила "двох стін".

Обстріл Миколаєва

Нагадаємо, перед цим, 21 березня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух через ворожий обстріл балістикою.

Спочатку повідомлялося про одну людину, яка отримала поранення, втім кількість постраждалих продовжувала зростати до шести осіб. Крім того, одна жінка загинула.

Додамо, тоді внаслідок ракетної атаки було пошкоджено промислове підприємство.

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МиколаївВибухВійна в УкраїніРакетний удар