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В Николаеве раздался взрыв

Иллюстративное фото: в Миргородском районе раздался взрыв из-за ракетной атаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве сегодня, 23 марта, раздался взрыв. Перед тем в области объявляли тревогу из-за угрозы вражеских ракетных обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Миколаїв".

Отмечается, что взрыв в городе был слышен около шести часов вечера.

В командовании Воздушных сил ВСУ информировали об угрозе ракетных ударов по нескольким областям, в том числе и в Николаевской.

Местные власти призвали жителей находиться в укрытиях и соблюдать привил "двух стен".

Обстрел Николаева

Напомним, перед этим, 21 марта, в Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв из-за вражеского обстрела баллистикой.

Сначала сообщалось об одном человеке, который получил ранения, однако количество пострадавших продолжало расти до шести человек. Кроме того, одна женщина погибла.

Добавим, тогда в результате ракетной атаки было повреждено промышленное предприятие.

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НиколаевВзрывВойна в УкраинеРакетный удар