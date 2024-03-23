В Николаеве раздался взрыв

В Николаеве сегодня, 23 марта, раздался взрыв. Перед тем в области объявляли тревогу из-за угрозы вражеских ракетных обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Миколаїв".
Отмечается, что взрыв в городе был слышен около шести часов вечера.
В командовании Воздушных сил ВСУ информировали об угрозе ракетных ударов по нескольким областям, в том числе и в Николаевской.
Местные власти призвали жителей находиться в укрытиях и соблюдать привил "двух стен".
Напомним, перед этим, 21 марта, в Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв из-за вражеского обстрела баллистикой.
Сначала сообщалось об одном человеке, который получил ранения, однако количество пострадавших продолжало расти до шести человек. Кроме того, одна женщина погибла.
Добавим, тогда в результате ракетной атаки было повреждено промышленное предприятие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .