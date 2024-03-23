В Николаеве раздался взрыв

Отмечается, что взрыв в городе был слышен около шести часов вечера.

В командовании Воздушных сил ВСУ информировали об угрозе ракетных ударов по нескольким областям, в том числе и в Николаевской.

Местные власти призвали жителей находиться в укрытиях и соблюдать привил "двух стен".

Обстрел Николаева

Напомним, перед этим, 21 марта, в Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв из-за вражеского обстрела баллистикой.

Сначала сообщалось об одном человеке, который получил ранения, однако количество пострадавших продолжало расти до шести человек. Кроме того, одна женщина погибла.

Добавим, тогда в результате ракетной атаки было повреждено промышленное предприятие.