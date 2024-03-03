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В Миколаєві пролунав вибух

Фото: в Миколаєві пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Миколаєві надвечір 3 березня пролунав вибух. Україною в цей час шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Надвечір 3 березня місцеві жителі Миколаєва чули звук вибуху. На момент вибуху в місті, як і в більшій частині України було оголошено повітряну тривогу.

Обстріли України

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України ракетними, авіаційними та дроновими атаками. Так, сьогодні вдень окупанти скинули авіабомбу на центр міста Курахове в Донецькій області. Було відомо про велику кількість постраждалих.

А вчора ворожий дрон влучив в багатоповерхівку в Одесі. В результаті удару частина будинку обвалилася, а під завалами опинилися люди. Станом на зараз відомо про 12 загиблих, серед яких п'ятеро дітей.

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МиколаївВійна Росії проти України