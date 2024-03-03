В Николаеве раздался взрыв

К вечеру 3 марта местные жители Николаева слышали звук взрыва. На момент взрыва в городе, как и в большей части Украины, была объявлена воздушная тревога.

Обстрелы Украины

Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины ракетными, авиационными и дроновыми атаками. Так, сегодня днем оккупанты сбросили авиабомбу на центр города Курахово в Донецкой области. Было известно о большом количестве пострадавших.

А вчера вражеский дрон попал в многоэтажку в Одессе. В результате удара часть дома обрушилась, а под завалами оказались люди. По состоянию на данный момент известно о 12 погибших, среди которых пятеро детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.