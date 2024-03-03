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В Николаеве раздался взрыв

Фото: в Николаеве раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Николаеве вечером 3 марта прогремел взрыв. Украиной в это время распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

К вечеру 3 марта местные жители Николаева слышали звук взрыва. На момент взрыва в городе, как и в большей части Украины, была объявлена воздушная тревога.

Обстрелы Украины

Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины ракетными, авиационными и дроновыми атаками. Так, сегодня днем оккупанты сбросили авиабомбу на центр города Курахово в Донецкой области. Было известно о большом количестве пострадавших.

А вчера вражеский дрон попал в многоэтажку в Одессе. В результате удара часть дома обрушилась, а под завалами оказались люди. По состоянию на данный момент известно о 12 погибших, среди которых пятеро детей.

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НиколаевВойна России против Украины