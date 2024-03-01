У Миколаєві пролунав вибух
У Миколаєві ввечері 1 березня пролунав вибух. У регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Детальної інформації щодо причин та наслідків вибуху наразі немає.
Зазначимо, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.
Оновлено 20:57
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок "прильоту" в області виникла пожежа.
"Рятувальники вже працюють. Наразі інформації щодо постраждалих немає", - додав він.
Обстріл України 1 березня
Росія в ніч на 1 березня знову атакувала територію України, застосувавши дрони-камікадзе типу "Шахед". ППО вдалось "приземлити" 4 з 4 ворожих безпілотників.
Також росіяни атакували Україну п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300.
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