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У Миколаєві пролунав вибух

Миколаїв, П'ятниця 01 березня 2024 20:30
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У Миколаєві пролунав вибух Фото: у Миколаєві пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Миколаєві ввечері 1 березня пролунав вибух. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Детальної інформації щодо причин та наслідків вибуху наразі немає.

Зазначимо, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

Оновлено 20:57

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок "прильоту" в області виникла пожежа.

"Рятувальники вже працюють. Наразі інформації щодо постраждалих немає", - додав він.

Обстріл України 1 березня

Росія в ніч на 1 березня знову атакувала територію України, застосувавши дрони-камікадзе типу "Шахед". ППО вдалось "приземлити" 4 з 4 ворожих безпілотників.

Також росіяни атакували Україну п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300.

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Миколаїв Вибух Війна Росії проти України
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