У Миколаєві пролунав вибух

У Миколаєві ввечері 1 березня пролунав вибух. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Детальної інформації щодо причин та наслідків вибуху наразі немає. Зазначимо, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Оновлено 20:57 Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок "прильоту" в області виникла пожежа. "Рятувальники вже працюють. Наразі інформації щодо постраждалих немає", - додав він. Обстріл України 1 березня Росія в ніч на 1 березня знову атакувала територію України, застосувавши дрони-камікадзе типу "Шахед". ППО вдалось "приземлити" 4 з 4 ворожих безпілотників. Також росіяни атакували Україну п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300.